Bakan Arslan'dan Bayram müjdesi! Ücretsiz olacak

Ulaştırma Bakanı Arslan, Ramazan Bayramı tatili süresince Kara Yolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını söyledi.

Güncellenme 12 Haziran 2018 10:11

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı tatili süresince Kara Yolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacağını, bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını, yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemleri aldıklarını, trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ının sürücü kaynaklı olduğunu, bu nedenle vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Arslan şunları söyledi:

- "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak"

- "Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık"

- "Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum"