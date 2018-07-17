Bakan Albayrak'tan vergi borcu olanları ilgilendiren açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirmenin orta vadeli projeksiyonlarda yer almadığını söyledi.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 15:36