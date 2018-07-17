Bakan Albayrak'tan vergi borcu olanları ilgilendiren açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirmenin orta vadeli projeksiyonlarda yer almadığını söyledi.
Yeni dönem maliye düzenlemesi hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır" dedi.
31 Temmuz'a kadar devam edecek
Yeni dönem ekonomi politikaları kapsamında maliye politikalarının, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağı hatırlatan Albayrak, halihazırda 7143 sayılı Kanun kapsamındaki yeniden yapılandırma başvurularının 31 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi.
Albayrak açıklamasında yapılandırmanın mükellefler için "son fırsat" olduğuna da dikkat çekti.