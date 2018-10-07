Bakan Albayrak'tan piyasaları rahatlatan açıklama

Milletvekillerine sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide dengelenme sürecinin başladığını söyledi.

Güncellenme 07 Ekim 2018 12:11

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda milletvekillerine basına kapalı bir sunum yapan Bakan Albayrak, Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 28 olduğunu, bu oranın gelişmekte olan ülkelerde yüzde 49, OECD ülkelerinin ortalamasının ise yüzde 111 olduğunu söyledi.

“Türkiye, kamu borçluluk oranında gayet iyi seviyede”

Bakan Albayrak, Türkiye’nin kamu borçluluk oranında gayet iyi seviyede olduğunu, hane halkı borcunun Türkiye’de milli gelire oranının yüzde 16, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yüzde 36, dünya ortalamasının ise yüzde 60 olduğunu belirtti.

“Bankaları rahatlatan adımlar atıldı”

Son 2 aydır Türkiye’ye karşı spekülatif ataklardan bahseden Bakan Albayrak, bu ataklara karşı Türkiye’nin attığı adımları milletvekillerine anlattı. Bakan Albayrak, TL’yi güçlendirmek için atılan adımlar, sözleşmelerde TL’ye geçiş ve bankaları rahatlatmaya yönelik atılan adımlardan bahsetti.

“Dengelenme süreci başladı”

Bakan Albayrak, son 2 aydır spekülatif adımlara karşı Türkiye’nin attığı etkili adımlar sayesinde Türkiye’nin 550 puana çıkan risk primlerinin 350 seviyesine düştüğünü, son yaşanan ekonomik soruna ilişkin ekonomide dengelenme sürecinin başladığını söyledi.