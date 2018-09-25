Bakan Albayrak'tan piyasaları rahatlatan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye’nin kamu, hane halkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya olmadığını söyledi.

Güncellenme 25 Eylül 2018 14:10

Bankacılık sektöründe ihtiyaç oluşması durumunda hükümetin gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin kamu, hane halkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya olmadığını söyledi.

“Yeni sistem ekonomiye katkı sağladı”

Bakan Albayrak, özellikle ekonomi alanında son 16 yılda büyük bir başarı hikayesi yazıldığını, seçim sonrasında hayata geçen yeni hükümet yapısı kapsamında bakanlık sayısının 16'ya indirilmesinin hem bütçe disiplini hem de kalkınma bakımından stratejik olarak önem taşıdığına dikkat çekti.

“İhracatın ithalatı karşılama oranı artış gösterdi”

Geçen yılın Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 58,7 iken, bu oranın Temmuz 2018'de yüzde 70,1'e yükseldiğini hatırlatan Bakan Albayrak, Ağustos rakamlarının daha da iyi geldiğini, Ağustos 2017'de yüzde 69,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının bu yılın Ağustos ayında yüzde 83,3'e çıktığını söyledi.

“Türkiye parlak bir performansa sahip”

Bakan Albayrak, rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahat olduklarını, kamu, hane halkı, bankaların ve özel sektörün borçlarına bakıldığında, Türkiye'nin gayet parlak bir performansa sahip olduğunu, Türkiye'de kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 28, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının yüzde 30, küresel ortalamanın ise yüzde 70 civarında olduğunu, bunun Türkiye’nin kamu borcu alanında gayet iyi durumda olduğunu, hane halkı borçlanmasının GSYH'ye oranının, Türkiye'de yüzde 16, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 39 ve küresel ortalama yüzde 60 olduğunu, Türkiye’nin bu alanda da iyi olduğunu belirtti.

“Borçlar TL üzerinden”

Albayrak, Türk halkının daha önce yaşanan krizlerden alınan dersler sayesinde Türk lirası üzerinden borçlandığını, bu nedenle söz konusu borçların döviz kurundan etkilenmediğini söyledi.

“Bankacılık sektöründe de iyi durumdayız”

Bankacılık sektörüne ilişkin borçların GSYH'ye oranının yüzde 26 olduğunu belirten Albayrak, Türkiye'nin bu alanda da diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi bir performans gösterdiğini kaydetti.

“Türkiye, spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir"

Albayrak, Türk özel sektörünün borçlarının GSYH'nin yüzde 65'ine tekabül ettiğini, bunun diğer yükselen ve gelişen ülkelerde yüzde 94'e ulaştığını ifade ederek, "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hane halkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir." dedi.

“Hükümet bankacılık sektörüne gereken desteği verecek”

Bununla birlikte, Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklar konusunda proaktif bir yaklaşım takınacağını belirten Albayrak, bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ihtiyaç oluşması durumunda Türk hükümetinin gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.