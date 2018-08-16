Bakan Albayrak'tan piyasalara güven veren açıklama

Dört bin iş insanı ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, piyasaları canladıracak açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 17:09

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüzlerce yabancı yatırımcı ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Albayrak, 4 bini bulan yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesinde Türk Bankacılık sisteminin sağlıklı ve güçlü olduğunu, Türkiye’nin bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağını söyledi.

Sermaye kontrolü söz konusu değil

Ülke içinde bazı zorlukların farkında olduklarını belirten Bakan Albayrak, bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkılacağını, Türk Bankacılık sisteminin sağlıklı ve güçlü olduğunu, şu an piyasa düzensizliği ile uğraşıldığını, bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu olmadığını, oynaklığın temel ekonomik göstergeler kaynaklı olmadığını, şirketlerin kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabildiklerini, TCMB mali politika ile paralel adımlar atacağını, iddialı tasarruf programı için tüm bakanlara görev verildiğini, vergi yapılandırmalarından önemli gelir beklediklerini, enflasyonu düşürmenin en önemli öncelik olduğunu, yapısal reformların öncelikler arasında olduğunu, sermaye kontrollerinin ajandada olmadığını ve olmayacağını söyledi.

Güven artırmak için her türlü adım atılacak

Bakan Albayrak, daha fazla mali sıkılaşmanın sağlanacağını, yapısal reformların öncelikte olduğunu, yatırımcılardan destek gördüklerini, Türkiye ekonomisine güvenin devam ettiğini, güveni artırmak için her türlü adımı atacaklarını belirtti.

IMF planı söz konusu değil

Türkiye’nin serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde olmadığının altınız çizen Bakan Albayrak, bir IMF planı olmadığını, doğrudan yatırım çekmeye odaklandıklarını, hükümetin çok ciddi bir harcama kısıntısına gideceğini, gelir tarafında da pozitif performans gözlemlediklerini söyledi.