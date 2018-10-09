Bakan Albayrak'tan müjde! Yıl sonuna kadar zam yok

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yıl sonuna kadar tüm firmaların yüzde 10 indirim yapacağını, doğalgaz ve elektriğe yıl sonuna kadar zam yapmayacaklarını söyledi.

Güncellenme 09 Ekim 2018 15:35

‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıl sonuna kadar tüm firmaların yüzde 10 indirim yapacağını, topyekün mücadeleye katılanlar belirlenen logo ile asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını açıkladıklarını, doğalgaz ve elektriğe yıl sonuna kadar zam yapmayacaklarını söyledi.

“Asgari yüzde 10 indirim uygulanacak”

Bakan Albayrak, tüm firmaların asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusunda karara vardıklarını, katılanlara teşekkür ettiğini, katılmayanlara da bir şey diyemeyeceğini, gerek TOBB’un, gerek TÜSİAD’ın gerek tüm kurumların, firmalarla birlikte bu sürecin iletişimi içinde olduklarını, topyekün mücadeleye katılanların belirlenen logo ile asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını açıkladıklarını belirtti.

“Güçlü bir koordinasyon kurduk”

Sene sonu yapılan indirimlere ek olarak yapılacak bir indirim olacağını belirten Bakan Albayrak, “Bu mücadeleye omuz verin, sahip çıkın. Bu logo ile dükkanlarımızı, AVM'lerimizi süsleyeceğiz.Enflasyonlamucadele.org.tr internet sitesini kurduk. Bu süreçte BDDK, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile güçlü bir koordinasyon kurduk. Vatandaşlar sitemizden mücadeleye destek veren firmaları takip edecek” dedi.

“Enflasyonla mücadeleyi mali politikalarla destekliyoruz”

Bakan Albayrak, cari açık üzerindeki baskıyı dengeleyecek adımlar attıklarını belirterek, “Aktif bir şekilde indirim kararları ve benzeri adımlar, Merkez Bankası'nın piyasaları rahatlatmaya devam edeceği adımlarla sahada duruyoruz. Enflasyonla mücadeleyi mali politikalarla destekliyoruz. Yıl sonuna kadar elektrik, doğalgaz zammı yapılmayacak” ifadelerini kullandı.