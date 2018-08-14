Bakan Albayrak'tan krizi bitirecek hamle!

Bakan Albayrak, küresel yatırımcılarla telekonferans gerçekleştirecek.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 10:25

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Perşembe günü küresel yatırımcılarla telekonferans gerçekleştireceği belirtildi. Yatırımcı toplantısı düzenleyecek olan Bakan Albayrak’ın 750-1,000 iş insanı ile görüşeceği açıklandı.

Bakanlık yetkililerin verdiği bilgiye göre, Telekonferansa ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere 750-1,000 arasında yatırımcının katılacağı iddia edildi.

Perşembe günü 16.00’da yapılması beklenen toplantıda Bakan Albayrak, mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

Bankacıların verdiği bilgilere göre toplantıyı; Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC düzenleyecek.

Bakan Varank alınan tedbirleri açıkladı

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaş için bazı tedbirler alındığını açıkladı.

Bakan Varank, sanayicilere yönelik 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuklarını, TEYDEB 2.0 kapsamında cari açığı azaltacak, katma değeri yüksek ürün, süreç ve teknoloji geliştirme projelerini destekleyeceklerini, programa başvuruların 31 Aralık 2018'e kadar alınacağını, 1 Ağustos itibarıyla sanayi destekleri için açılan çağrıya başvuracak projelere 200 milyon lira bütçe ayrıldığını belirtti.