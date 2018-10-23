Bakan Albayrak'tan kritik açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, altın ve enerji hariç cari dengenin 2018 sonunda pozitif yönde gerçekleşmesi beklendiğini söyledi.

Güncellenme 23 Ekim 2018 16:15

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2019 yılı bütçe teklifi görüşülmesine başlandı.

2019 yılının bütçesi TBMM’de görüşülüyor

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Yeni sistemin ilk bütçesi olan 2019 yılı bütçe teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, YEP'e göre sıkı para ve maliye politikaları uygulanarak ekonomideki dengelenme sürecinin doğru şekilde yönetileceğini, cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı riskleri minimize eden sürdürülebilir büyüme patikası izleneceğini, altın ve enerji hariç cari dengenin 2018 sonunda pozitif gerçekleşmesi beklendiğini söyledi.

“Tek seferlik uygulamalar bütçeyi pozitif etkileyecek”

Ekonomik ve sosyal teşviklerin mali dengeler üzerinde bir miktar maliyet yarattığını belirten Bakan Albayrak, bütçede gelir tarafında genel olarak vergi oranlarında değil vergi gelirlerinde artış öngördüklerini, bütçede gelir tarafında tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmediklerini, dönem içinde meydana gelebilecek tek seferlik uygulamaların bütçeyi pozitif etkileyeceğini belirtti.