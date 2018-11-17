Bakan Albayrak'tan konut sektörü hakkında kritik açıklama

Bakan Albayrak, konut sektörünün ilk 9 ayda yaptığı 1 milyon konut satışı ile 2017 yılındakine yakın bir performans sergilediğini belirtti.

Güncellenme 17 Kasım 2018 13:17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, GYODER tarafından bir araştırma yapıldığını, buna göre konut sektörünün ilk 9 ayda yaptığı 1 milyon konut satışı ile 2017 yılındakine yakın bir performans sergilediğini ortaya koyduğunu belirtti.

İpotekli kaç konut satıldı?

Satışı yapılan konutlar ile ilgili ayrıntıları paylaşan Bakan Albayrak, bu yılın ilk 9 ayında 256 bin 283 ipotekli konut satıldığını, aynı dönemde yabancılara satılan konut sayısının 24 bin 155 olduğunu, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 15 bir 241 olduğunu söyledi.

Özel sektörün kredi hacmi ne kadar?

Konut kredilerinde ise, anılan dönemde kamu bankalarının kredi hacmini yüzde 48.2 iken, özel sektörün kredi hacminin ise yüzde 45.1 olarak gerçekleşti.

Takipteki konut kredilerinin oranı ne kadar?

Anılan dönemde, takipteki konut kredilerinin oranı ise yüzde 0.43 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise bu oran yüzde 0.44 olarak açıklanmıştı.