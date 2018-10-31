Bakan Albayrak'tan KDV ve ÖTV indirimi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, KDV ve ÖTV indirimlerini 6 başlık altında devreye aldıklarını söyledi.

Güncellenme 31 Ekim 2018 16:56

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi denetim kurulu toplantısı sonrası yeni vergi indirim paketini açıkladı. 6 başlık altında KDV ve ÖTV indirimlerini devreye aldıklarını belirten Bakan Albayrak, beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanacağını, motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV’nin 15 puan düşeceğini, ticari araçlarda KDV’nin yüzde 18'den 1'e düşeceğini, mobilyada KDV’nin yüzde 18'den 8'e ineceğini, tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesinin yıl sonuna kadar devam edeceğini, konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettireceklerini ifade etti.

Bakan Albayrak, Enflasyonla Mücadele Programı'na destek veren firma sayısının 2500'ü aştığını, yapılan indirim oranlarının yüzde 10'u aştığını söyledi.

Bakan Albayrak, “Yeni dönemde maliye alanında özellikle ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak, reformları hayata geçirmek için Vergi Denetim Kurulunu yeniden kurgulayacağız” dedi.

Ekonomide tüm göstergelerde oldukça pozitif gelişmeler sağlandığını belirten Bakan Albayrak, kurdaki köpük denilen seviyenin de Ekim ayı enflasyonu ile kırılmaya başladığını, fiyatlamalardaki negatif dalgalanmayı kırmak için enflasyonla mücadele programı başlattıklarını, destek veren STK ve kurum sayısının 2 bin 500'ü aştığını, kurda ve faizdeki trendin aşağı yönlü oldukça buradaki indirim oranlarının yüzde 10'un üzerine çıkmaya başladığını görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bakan Albayrak, kredi faizlerinde son bir ayda çok ciddi pozitif gelişmeler yakalandığını, yüzde 40-50'ler konuşulurken bugün itibariyle geldiği noktanın ortalama yüzde 30'ların altına inmeye başladığını, mevduat faizlerinin yüzde 20'nin altına inmeye başladığını, bu trendin aşağı inmeye başladığını gösteren gelişmelerden birinin de bu olduğunu ifade etti.