Bakan Albayrak'tan KDV müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlemenin hayata geçileceğinin müjdesini verdi.

Güncellenme 21 Şubat 2019 15:35

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel sosyal medya hesabından KDV iadelerine dair paylaşımda bulundu. Söz verip, hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Albayrak, mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlemenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Peki bu düzenlemeden kimler yararlanabilecek?

- En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması.

- Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması.

- Kendisi, ortakları, ortakları ve kanuni temsilcilerinin özel esaslara tabi olmaması.

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması.

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması."