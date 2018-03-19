Bakan Albayrak'tan Katar'a: Bizi üzdü!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Kıbrıs açıklarında Türkiye'den izinsiz petrol arayan ülkelerden biri olan Katar'a tepki gösterdi.

Güncellenme 19 Mart 2018 09:51

Türkiye'nin tüm ikazlarına rağmen Kıbrıs açıklarında petrol arayan ülkeler arasında Katar’ın da bulunmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, tepki gösterdi.

Türkiye olmadan, olmaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, AK Parti'nin Şişli kongresinde konuşma yaptı. Albayrak, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin içinde olmadığı bir projenin ‘fizibıl olamayacağını’nın altını çizdi.

Gülerek izliyorum

Albayrak, ABD'den İtalya'dan gelen bir sürü küresel firma olduğunu, araştırma yaptıklarını, yatırım yapmayı düşündüklerini, kendisinin bu durumu gülerek izlediğini söyledi. Albayrak ayrıca "Niye? Küresel firma bir yatırıma gelince fizibıl mı diye bakar? Geri dönüşü var mı? Halka açık şirketler bunlar… Ben de diyorum ki, Türkiye’nin içinde olmadığı hiçbir proje ekonomik olarak fizibil değildir" dedi.

Katar bizi hayrete düşürüyor

Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını koruyacağını belirten Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti:

“Hangi pazara, hangi altyapı ve boru hattıyla ulaşacaksınız? Ha ‘Siyasi inat ediyoruz, illa yapacağız’ diyorsanız zarar etmek, batmak istiyorsanız, yatırımcılarınızı üzmek istiyorsanız, buyurun. Ya Türkiye ile kazan-kazan bir süreç ya da buyurun devam edin. Bizi hayrete düşüren firmalar içinde Katar’ın da olması. Açıkçası duyduğumda şaşırdım. Katar gibi bir ülkenin, ekonomik ve siyasi olarak çok gerçekçi olmayan projelerin içinde olması bizi sadece şaşırtmadı, aynı zamanda da üzdü.”

Gerilimin sebebi ne?

Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs açıkları dahil bölgede petrol arama hakkının Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kendilerinde olduğunu belirterek bazı ülkeler ve uluslararası şirketlerle işbirliği halinde arama çalışmaları yürütüyor. Bu olay ise Türkiye ile Rum tarafını karşı karşıya getiriyor.