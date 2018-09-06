Bakan Albayrak'tan iş dünyasını sevindirecek açıklama

Yatırımları ve ihracatı artırmayı hedeflediklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bakanlık olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Güncellenme 06 Eylül 2018 17:07

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracatçının özellikle ithal ara maddelerinin Türkiye'de üretilmesini sağlamasının önemli olduğunu, bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını, yatırımları ihracatı artırma, teknolojik ürün üretme ve cari açığı azaltma hedeflerine karşılık verip vermediğine göre değerlendireceğini, karşılık verenleri önceleyeceklerini söyledi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Bakan Albayrak, ihracatçıların, özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesinin sağlamasının önemli olduğunu, bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazır olduklarını, yeni ekonomi yaklaşımında harcama ve yatırımlarda öncelikli 3 alanının birisinin ihracatı artırma hedefini karşılamak olacağını, yatırımları ihracatı artırma, teknolojik ürün üretme ve cari açığı azaltma hedeflerine karşılık verip vermediğine göre değerlendirecek, karşılık verenleri önceleyeceklerini ifade etti.

Bakan Albayrak, yeni dönemde özellikle Eximbank'ın çok daha etkin bir yapıya kavuşturulacağını ve ihracatçıya verilen desteğin daha ileri taşınacağını da kaydetti.