Bakan Albayrak'tan iç açıcı açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, birçok alanda enflasyonla mücadele olduğunu, kurda ve ham maddede iyileşmeye gidildiğini söyledi.

Güncellenme 05 Kasım 2018 13:25

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül ayının en zor ay olacağını söylediklerini ama sonrasında ekonominin rayına oturacağını belirttiklerini, Eylülde fahiş bir fiyatlama algısı ortaya çıktığını, bunun enflasyona yansıdığını gördüklerini, makro dataların doğru bir istikamette olunduğunu gösterdiğini söyledi.

Kur ve maliyetlerinde düşüş başladı

Kur ve maliyetlerde düşüşü görmeye başladıklarını, bunun da Ekimde enflasyonun ciddi olarak yavaşladığını gösterdiğini belirten Bakan Albayrak, doların 8.00-8.50'lardan bu noktalara geldiğini, bunun anlamlı bir şekilde düşeceğini gördüklerini söyledi.

Birçok alanda enflasyonla mücadele var

Bakan Albayrak, maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumu gördüklerini, 2018'in ekim ayının 2017'nin ekim ayına yakın olduğunu, kasım ayında çok daha iyi bir seyir gördüklerini, birçok anlamda enflasyonla mücadeleyi gördüklerini ifade etti.

Yıl sonu hedefleri yakalanacak

Pozitif seyrin ekim ayında devam ettiğini belirten Bakan Albayrak, beyaz eşyada kasım ayında iyileşme göreceklerini, ortaya koyulan rakamlar kasım-aralık ayları için trendin gayet olumlu olduğunu, yıl sonu hedeflerini yakalayacaklarını gördüklerini söyledi.

Kurda ve ham maddede iyileştirme söz konusu

Bakan Albayrak, “Gerek kur gerek ham madde fiyatlandırmaları iyileşme söz konusu. Petrolde de 85 dolardan, 72 dolarlara düştü. Tepedeki yöneticilerle konuştuğumuzda beklentiler açısından daha düşük seyirde göreceği yönünde” ifadelerini kullandı.