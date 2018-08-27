Bakan Albayrak'tan Fransa'da kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa'nın Türkiye'nin zor günlerinde tarihi bir duruş sergilediğini söyledi.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 18:17

Resmi temaslarda bulunmak için Fransa’ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile bir görüşme gerçekleştirdi.

“Bu görüşme çok önemli”

Le Maire, Türkiye'deki durumun istikrara kavuşması Avrupa ve Türkiye'deki herkesin çıkarına olacağını, Türkiye'nin mümkün olan her türlü araçla yapısal reformlara devam etmesinin hayati önemde olduğunu, bu yüzden Fransa ve Türkiye görüşmelerinin çok önemli bir görüşme olduğunu söyledi.

“Fransa tarihi bir duruş sergiledi”

Bakan Albayrak, Türk ekonomisine olan saldırılarda Fransa’nın tarihi duruş sergilediğini, iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı alındığını, 14 milyar dolarlık ticaret hacminin 20 milyar dolara taşımak istediklerini belirtti.

“Fransa dostluğunu esirgemedi”

İki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldıklarını söyleyen Bakan Albayrak, Fransa’nın bu sağlıksız adımlar karşısında dostluğunu esirgemediğini, iki ülkenin 14 milyar euro olan ticari hacminin 20 milyar euroya çıkarmayı konuştuklarını, atılan adımların Amerika'nın itibarını zedelediği gibi yalnızlaştırdıklarını, dolar, küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybettiğini, euro ile ticareti ileri taşıma konusu önem kazandığını söyledi.

“İran konusu da görüşüldü”

Bakan Albayrak, Türkiye olarak bu süreçte Dünya Ticaret örgütü anlaşmaya uymayan vergiler konusunda Dünya Ticaret Örgütü konusunu ele aldıklarını, birlikte hareket etmenin iki ülkenin çıkarına olacağının çok açık olduğunu, İran konusunu da konuştuklarını, Türkiye’nin bölgedeki istikrarlı liman olan çok nadir ülkelerden biri olduğunu, bugün bir kez daha bunun ortaya koyulduğunu, Amerika ve İran konusunda da aynı konuda düşündüklerini ve birlikte hareket etme kararı aldıklarını ifade etti.