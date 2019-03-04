Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Güncellenme 04 Mart 2019 11:36

Enflasyon Şubat ayında yüzde 0,16 artarken, yıllık olarak yüzde 19,67 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklanan enflasyon rakamlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

“Yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti”

Bakan Albayrak, TÜFE’nin Şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttığını, yıllık enflasyonun ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleştiğini belirtti.

“Enflasyon gerilemeye devam edecek”

Şubat ayı enflasyon rakamının alınan tedbirlerin etkisini gösterdiğini dile getiren Bakan Albayrak, enflasyonun gerilemeye devam edeceğini belirterek, “Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor” dedi.

Tanzim satışlarının etkisi

Bakan Albayrak, ÜFE’deki ciddi düşüşün de, enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösterdiğini, gıda enflasyonun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen, beklentilerin altında kalmasının Tanzim Satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını gösterdiğini belirtti.

“Kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam”

Gelecek süreç için enflasyon açısından çok daha iyimser olduklarını dile getiren Bakan Albayrak, “Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz. 2019’u YEP’teki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam” dedi.