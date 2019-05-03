Bakan Albayrak’tan enflasyon açıklaması: Hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Albayrak; “Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor” dedi.

Güncellenme 03 Mayıs 2019 14:39

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yıllık enflasyon yüzde 19.71’den 19.50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17.53’ten 16.30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor.”