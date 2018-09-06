Bakan Albayrak'tan çok konuşulacak karar! Büyük tasarruf başlıyor

Maliye Bakanı Albayrak'ın imzasını taşıyan yazıda kamu kurum ve kuruluşlarındaki araçlarda tasarrufa gidileceği belirtildi.

Güncellenme 06 Eylül 2018 09:22

Bir süredir tasarruf önlemleri kapsamında gündeme gelen kamu araçlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bu kapsamda yapılacak büyük bir tasarruf hamlesi için düğmeye bastığı öğrenildi.

Bakanlıklarda da tasarrufa gidilecek

Bakan Albayrak’ın imzasını taşıyan ve tüm kamu kurumlarına gönderilen yazıda; bakanlıklar, KİT’ler, bağlı kuruluşlar ve belediyeler sahip oldukları ve kiraladıkları envanterleri istendi. Devlette kullanılan araçların hem sınıflarında hem de sayılarında kısıtlamaya gidileceği ve bundan böyle özellikle kamuda Türkiye'de üretilen araçların tercih edileceği belirtildi.

İlk kez böyle bir uygulamaya gidiliyor

Bakan Albayrak’ın imzasını taşıyan yazıda; tüm kamu kuruluşları, bakanlıklar, belediyelerden ve KİT'lerden 14 Eylül'e kadar gerekli listeyi göndermeleri istendi. Yapılan bu uyarı ile kamu ve belediyelerin sahip olduğu araçlarla ilgili net fotoğraf ortaya konulmuş olacak.

Bakan Albayrak daha önce sinyal vermişti

Kamuda tasarrufla ilgili açıklama yapan Bakan Albayrak, mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verileceğini, açıklanacak yeni plan ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacağını, yeni planın ve atılacak adımların enflasyon ile mücadele için vereceği katkı kısa sürede görünür olacağını ve tedbirlerin kararlılıkla alınacağını, enflasyonla mücadelenin, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlar ile eşgüdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalar ile yürütüleceğini, 2018 mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlandığını, kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılması ile alakalı yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğini söylemişti.