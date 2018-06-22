Bakan Albayrak'tan Akşener'e rekor tazminat davası

Bakan Albayrak, Akşener'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialar sonrası 1 milyonluk tazminat davası açtığını duyurdu.

Güncellenme 22 Haziran 2018 11:34

İyi Parti'nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a Twitter'dan bazı sorular yöneltmişti. Anadolu Ajansı adınında karıştığı iddialar sonrası Bakan Albayrak, Akşener'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Akşener’den iftira tweeti

Akşener'in iftira dolu, "Sayın @RT_Erdogan, damadınız Anadolu Ajansı'na "24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin" dedi mi, demedi mi? Bu gözümüz gibi korumamız gereken seçmen iradesini yok saymak değilse nedir?" tweeti sonrası Albayrak'tan açıklama geldi.

Balkan Albayrak’tan sert ifadeler

Albayrak, millette aradığı karşılığı bulamayanların, bir kez daha iftiralara sarılmalarını üzüntüyle izlediğini, siyaseten yok oluşlarına çare bulmak için bunu yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından muhatap alınmadığı için iftiraya sarıldığını, bu sözlerin saçmalamanın ötesinde olduğunu söyledi.

Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet etiğini vurgulayan Bakan Albayrak, bunun aşağılık bir iftira olduğunu, yarın 1 milyon TL'lik tazminat davası açacağını, bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağını belirtti.