Bakan Albayrak'ın toplantısına rekor başvuru

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın küresel patronlarla yapacağı toplantıya çok sayıda iş insanı katılıyor.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 16:14

Yarın küresel yatırımcılarla online toplantı yapacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yapacağı toplantıya çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.

Bakan Albayrak'ın yarın yapacağı toplantıya 3 bin yabancı yatırımcı kayıt yaptırdığı belirtilirken beklenen sayının 750 ila 1000 yatırımcı olduğu ifade edildi.

Yarın 16.00’da yapacağı belirtilen toplantıda mesajlar küresel yatırımcılara doğrudan iletilecek. Ayrıca toplantıda kurdaki hareketlilik de konuşulacak.

Bakan Albayrak'ın yarın öğleden sonra Citi Bank, Deutsche Bank ve HSBC koordinasyonunda yapacağı toplantı için şimdiye dek 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı.

Öte yandan toplantı için başvuruların devam ettiği belirtilirken, toplantıya 750 ila 1000 arası katılım olması bekleniyordu.