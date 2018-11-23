Bakan Albayrak'ı güldüren diyalog!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bir esnafın kendisine uyarladığı şarkıyı dinleyince kahkaha attı.

Güncellenme 23 Kasım 2018 17:34

Gaziantepli bir esnaf, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a uyarladığı Türkü ile güldürdü. Antep yöresine ait bir şarkıyı uyarlayan vatandaş, kendisini dinleyen Bakan Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e kahkaha attırdı.

Gaziantep’in tarihi bakırcılar çarşısı gezen iki bakan, burada bir esnafla karşılaştı. Gaziantep yöresine ait 'Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin' adlı şarkıyı kendisine uyarlayan esnası dinleyen Bakan Albayrak, kahkahalara boğuldu.