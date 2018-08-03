Bakan Albayrak, yükselen dolarla ilgili konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye’nin yapısal bir ekonomik dönüşüm açısından çok güçlü bir süreci başlattığını söyledi.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 12:44

Dolardaki artışı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündelik dalgalanmalara bakılmaması gerektiğini, Türkiye’nin artık günlük politikalarla yönetilmemesi gerektiğini, Türkiye’nin yapısal bir ekonomik dönüşüm açısından çok güçlü bir süreci başlattığını söyledi.

“Günlük politikalarla yönetilmez”

Bakan Albayrak, "Bizim artık günlük politikalarla Türkiye'yi yönetmememiz lazım. Bugün şöyle oldu, sabah böyle oldu, öğlen, akşam değil. Türkiye yapısal bir ekonomik dönüşüm açısından çok güçlü bir süreci başlattı” dedi.

“Daha farklı bir sürece girildi”

24 Haziran'la başlayan güçlü ekonomik yeni perspektif ortaya koyan resimle birlikte çok daha farklı bir süreci ortaya koyacaklarını ifade eden Bakan Albayrak, buradaki kastının güncel ve gündelik dalgalanmalarla yaşayan değil, ülkede bir sistem var bir ekonomik dönüşüm ve oturmuş bir altyapı ve süreç olduğunu söyledi.

“Gündelik dalgalanmalar…”

Bakan Albayrak, Türkiye olarak artık güncel ve gündelik dalgalanmalarla değil, yapısal olarak çok güçlü bir dönüşümün; sanayi üretimi, üretim endeksine dayalı Türkiye'nin istihdam manasında, cari değil yatırım manasında büyüyen bir modele geçişiyle alakalı bu süreci başlattığını ifade etti.

“Devlet ağırlığını elden bırakmamak lazım”

Rasyonel bir akılla süreci yönetmenin gerekliliğine değinen Bakan Albayrak, “İki ülke ilişkileri tarihi geçmişi olan ilişkiler. Güçlü tarihi ilişkileri bu çerçevede değerlendirip yönetmek lazım. Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yürütülmesi lazım. Devlet ağırlığını elden bırakmamak lazım. Sabah gerçekleşen dışişleri bakanları arasındaki görüşme iradenin masada olduğunu görüyoruz. ABD ile ilişkilerde bugünden yarına bakmamak lazım. Sabah Dışişleri Bakanımızla da görüştüm. İki ülke arasında güçlü bir iradenin masada olduğu ortaya koyulmuş. İki ülkenin Dışişleri Bakanı da çözüm yönünde irade ortaya koymaya yönelik netice alınmış” dedi.

“ABD ile ipler hiçbir zaman kopmaz”

Bakan Albayrak, “Amerika ile ilişkilerimizde bugünden yarına bakmamak lazım. Bugün gergin olabilir, yarın düzelebilir. ABD ile ipler hiçbir zaman kopmaz. Günlük söylemlere dayalı, provokatif bilgilere dayalı değil, devlet ciddiyetinin ortaya koyacağı süreçlerle ortaya koymak lazım. Araya farklı kanallar, söylemler girdiği zaman piyasa, ülkeler, kamuoyu farklı yorumlar ortaya koyabilir. Gerginlikler diyoruz, piyasaları gerginleştirebilecek söylemler diyoruz. İpler hiçbir zaman kopmaz. İşte Amerika Kuzey Kore, görüşüyorlar. Toplum ve kamuoyu şunu bilmeli, hepten kopmak ve yakınlaşmak değil” dedi.

“Her koşula hazır olunmalı”

Her koşula hazır olunması gerektiğine dikkati çeken Bakan Albayrak, “Bundan yana sıkıntımız yok. Bugün gayet yapıcı olumlu bir süreç var. İki ülkenin menfaatine olacak şekilde, güçlü bir irade masaya konmuş. Bundan 5 dakika sonra bu oldu, 10 dakika sonra şu oldu; yok. Duyuyorum bazen. Arkadaşlar falan söylüyorlar. Ortalığı karıştırmaya yönelik söylemler eskiden beri vardı ama bunlara itibar edilmemesi lazım” ifadelerini kullandı.

Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye olarak sağlıklı bir büyümeyi bütçe disiplini ve dengeli mali disiplinle eşgüdülmü yürütmek durumundayız. Çok daha gerçekçi bir OVP'den bahsediyoruz. Biz artık katılımcı bir düzeyde yoğun bir çerçeveyi ortaya koymamız gerekiyor. Yeni Türkiye vizyonu dediğimiz resmi ortaya koymamız gerekiyor. Küresel değişimi doğru ması ve net hedefleri destekleyen politikaları ortaya koyması gerekiyor. Uyum ortaya koymak gerekiyor. OVP için ilk toplantımızı bu hafta yaptık. Eylül ayının ilk yarısında açıklayacağız.