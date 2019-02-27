Bakan Albayrak, yerli yatırımcıyı sevindirecek hamleyi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak; Çin merkezli e-ticaret sitesi Alibaba ve Aliexpress'e vergi zorunluluğu getirileceğini duyurdu.

Güncellenme 27 Şubat 2019 13:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerli ekonominin desteklenmesi için adımların atılması gerektiğini, geçen hafta ticaret bakanlığı ve ulaştırma bakanlığı ile gece 11-12'den 1-2'ye kadar toplantı yaptıklarını, 26 milyon adet postanın bir ülkeden geldiğini belirterek, “Posta dediğimiz mektup; 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyor. 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyorsa; herhalde o ülkeden gelen yazışmalardır. 26 milyon tane bir yıl içerisinde o ülkeden mektup gelmesi demek; Türkiye'de o kadar o dili konuşan yoktur herhalde düşüncesini bende oluşturdu. Nasıl yazışmışlar? Şunları bir inceleyelim dedim. Dün ilk görüntüleri attılar. Allah Allah o incecik zarflardan neler çıkıyor neler” dedi.

“Türkiye'de üreten üreticim vergi ödüyor”

Yurt dışından alınan ve gümrük işlemi yapılmayan ürünler hakkında da konuşan Bakan Albayrak, "Vergi nerede? Yok. Ee aynısını Türkiye'de üreten üreticim vergi ödüyor, dükkan kirası ödüyor, SGK primi ödüyor. Hop oradan zarf içerisinde geliyor, vergi yok, yasallık yok. Tüm dünyayı tehdit eden ticaretteki bu durumları da göz önünde bulunduracak bir şekilde bu yıl içerisinde çok güçlü refleksler vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Alibaba ve Aliexpress’e vergi geliyor

Bakan Albayrak, “Çin merkezli e-ticaret sitesi Alibaba ve Aliexpress, Türk tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği alışveriş siteleri. Teknoloji ve takıların Türkiye'ye oranla ucuz satıldığı bu sitelerden alınan ürünler, ortalama 15-20 gün içerisinde alıcının eline ulaşıyor. Ürünler, çoğunlukla sarı veya beyaz renkli küçük zarflar içerisinde ulaştırılıyor” dedi.

Türkiye'deki üreticinin desteklenmesi amacıyla, yurt dışından alınan 22 euroya kadar olan ürünlerde gümrük vergisi uygulanmadığını dile getiren Bakan Albayrak, “22 euro ve üzerindeki ürünlerde ise yüzde 18-20 arasında gümrük vergisi uygulanıyor. Yurt içinde üretimi bulunan bir ürünü dışarıdan getirmek isteyenler ise yüzde 20 ek vergi ile karşılaşıyor” ifadelerini kullandı.