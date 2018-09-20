Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Bakan Albayrak, cari açıktaki düşüşün devam edeceğini, cari açığın GSYH'ye oranının 2019'da yüzde 3,3, 2020'de yüzde 2,7, 2021'de yüzde 2,6 öngörüldüğünü belirtti.

Güncellenme 20 Eylül 2018 12:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Orta Vadeli Program ve Yeni Ekonomi Programı ismiyle yeni ekonomi programını açıkladı.

Buna göre üç yıl sürecek program 2019-2021 yıllarını kapsayacak. Albayrak, 2019 büyüme tahmininin yüzde 2,3, enflasyon hedefinin yüzde 15,9 olduğunu söyledi.

“Enflasyon tek haneye indi”

Ana motivasyon kaynağı yeni bir başarı hikayesi yazma hedefi olduğunu ve bu yüzden adına Yeni Ekonomi Programı dediklerini belirten Bakan Albayrak, “Ekonomi 2002'den 2013'e kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Enflasyon tek haneye indi, 7 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Büyüme sadece kamuyla değil özel sektör kanalıyla yakalanmış, kamu finansmanı sorun olmaktan çıkmıştır. 2013'ten sonra Türkiye'nin iç ve dış sınamalara maruz kaldığına hepimiz şahit olduk. Mayıs sonu Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17/25 Aralık sonrasında 15 Temmuz Darbe Girişimi oldu” dedi.

“Ekonomik yaptırımlar adeta silah gibi kullanılıyor”

Bakan Albayrak, ekonomik yaptırımların adeta silah gibi kullanıldığı bir dönemden geçildiğini, 10 Ağustos'ta Türkiye’nin de bu sürecin bir parçası olduğunu, ekonominin zorlukları sağ salim aşması için gerekli tedbirleri hayata geçireceklerini, ekonominin güçlü ve zayıf yanlarını bildiklerini, Türk ekonomisinin güçlü kılmak için tedbirlerin alındığı sürece direncin de en üst düzeyde olacağını söyledi.

“2019 GSYH büyümesi yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşecek”

Programın üç ana temel üzerine oturduğunu ve bunların; dengelenme, disiplin ve değişim olduğunu belirten Bakan Albayrak, “2019 GSYH büyümesi yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşecek. 2019 GSYH büyümesi yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşecek. 2018'de yüzde 3,8, 2020 tahmini yüzde 3,5. Büyümeyi sağlıklı bir çizgiye oluşturacağız. 2021'den itibaren yüzde 5 büyümeyi sağlayarak sürdürülebilir kılmak temel amacımız” dedi.

“Enflasyonun 2021'de yüzde 6'ya inmesini bekliyoruz”

Bakan Albayrak, enflasyon hedefinin 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8 olarak belirlendiğini, enflasyonun 2021'de yüzde 6'ya inmesini beklediklerini, faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranını 2020'de yüzde 1'e yükselteceklerini, bütçe açığının da sırasıyla 1,8,1,9, 1,7 olarak gerçekleşeceğini söyledi.

“Cari açıktaki düşüş devam edecek”

Cari açığın düşürülmesi dengelenme sürecinin yaşadığı bir diğer unsur olduğunu belirten Bakan Albayrak, cari açıktaki düşüşün devam edeceğini, cari açığın GSYH'ye oranının 2019'da yüzde 3,3, 2020'de yüzde 2,7, 2021'de yüzde 2,6 öngörüldüğünü belirtti.

Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti:

İstihdam önemli başlıklardan biri. İşsizlikte 2020 sonrasında azalış göstermeye başlayacak yüzde 10,8 seviyelerine ulaşmış olacak. 2021 yılına kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturulmuş olacak. İşsizliğin 2018 yüzde 11,3, 2019 yüzde 12,1, 2020 sonunda yüzde 11,9 olması bekleniyor.

“Kamu maliyesi dönüşüm ve değişim ofisi oluşturulacak”

Yeni ekonomi programımız daha öncekilerden farklı aksiyonlarını sizlere vermek istiyorum. Kamu maliyesi dönüşüm ve değişim ofisi oluşturulacak. Bu ekip sürekli sahada olacak. Alınacak tedbirlerle 2019'da 60 milyar TL'lik tasarruf sağlanacak. 16 milyar TL gelir artırımı elde edilecek. Kamu gelirlerini artırmak için yapısal reformları geliştireceğiz.

“Emlak Bankası yapılandırılacak”

Bankacılık sektörümüze yönelik yaşanan tüm süreçler önemli adımlar atmamızı ortaya koyuyor. Bankaların güncel yapılarını tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu çalışma sonucuna göre gerekli görülürse mali yapıyı güçlendirecek kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız. Türkiye Kalkınma Bankası görev alanı genişletilerek yeniden yapılandırılacak. Emlak Bankası gayrimenkul sektörünün finansmanını yönlendirecek şekilde yapılandırılacak.

“Vergi sistemi daha adil hale getirilecek”

Vergi sistemini daha adil hale getirebilmek içini önemli adımlar atacağız. İstisna, muafiyet ve indirimler yeniden gözden geçirilecek. Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreci hayata geçireceğiz. Vergi, prim ve alacaklara ilişkin yeniden yapılandırma hayata geçmeyecek.