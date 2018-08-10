Bakan Albayrak, 'Yeni Ekonomi Modeli'ni açıkladı!

Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye yolculuğunda ilerlememiz için yeni bir süreç başladı” dedi.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 16:34

‘Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İlk defa yeni bir sistem değişikliği sonrası yeni bir Türkiye yolculuğunda ilerlememiz için yeni bir süreç başladı” dedi.

“Yeni sistemle iyi bir düzeye çıkılacak”

Yeni döneme bu anlamda bakıldığında yeni bir ekonomik yaptırımının oluşacağını ifade ettiklerini belirten Bakan Albayrak, 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde çok başarılı bir ekonomi program izlendiğini, şu an yeni bir sistem açıklandığını, ekonominin bu yeni sistemle birlikte yeni bir düzeye çıkacağını ileri sürdü.

Bakan Albayrak, “Türkiye orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkması için nasıl bir yol haritası çizmemiz yönünde birçok toplantı yaptık” dedi.

“Daha etkin bir bakanlık olacak”

Yeni dönemde Türkiye'nin tüm kurumlarıyla tüm detaylı stratejileriyle hedeflerine ilerlediği bir süreç olacağını belirten Bakan Albayrak, kısa, çok kısa, orta ve uzun vadeli ekonomi politikalarını kurgularken nasıl bir vizyonla hareket edeceklerini milletle paylaşacağını, yeni kurulan bu bakanlık, gerek para gerek maliye politikalarının tek bir şapkada birleşmesiyle, yapılacak ahlaklı ve liyakatli yönetim kademesiyle çok daha etkin bir bakanlık olacağını söyledi.

“Her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacağız”

Bakan Albayrak, “Bir kısmını bizzat benim bir kısmını da ekibimizin gerçekleştirdiği bu süreçte tüm paydaşlar üzerinde, ulusal ve uluslararası, tüm paydaşların içinde olduğu geniş yelpazede her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacağız” dedi.

“Bakanlar değişse de sistem devam edecek”

Dizayn edilen sistemin sürdürülebilir olacağını ifade eden Bakan Albayrak, bakanların gelip gitmesi durumunda da sistemin devam edeceğini, sistemin kişilere endeksli olmayacağını, değişimde öncü rol üstlenmenin bu modelde olmazsa olmaz olacağını söyledi.

“Merkez Bankası özelinde çok hassasız”

Bakan Albayrak, ilk geldikleri günden beri para politikasının bağımsızlığı konusunda Merkez Bankası özelinde çok hassas olduklarını, mümkün olduğunca konuşmamaya gayret ettiklerini, hatta hiç konuşmadıklarını, özellikle para politikalarının tam bağımsızlığı konusu prensip olarak bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Nasıl bir sistem geliyor?

Ekonomik dengelenmeyi sağlamak için ilk sac ayağı enflasyonla mücadele olacağını ifade eden Bakan Albayrak, “Hazinemizin iki aylık borç çevirme oranını yüzde 125'lerden yüzde 110 çektik. Yılın kalan aylarında da bu oranı yüzde 100'e çekeceğiz. Yeni bir üst finansal regülasyon otoritesinin kurulmasını yeni yasama döneminde Meclis'e getireceğiz” dedi.