Bakan Albayrak: Ya milli bağımsızlık ya esaret

Bakan Albayrak, 24 Haziran seçimleri için çektiği videoda, Türkiye'nin ya milli bağımsızlığa ya da esarete karar vereceğini söyledi.

Güncellenme 06 Haziran 2018 10:18

AK Parti'nin İstanbul birinci bölgeden milletvekili adayı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, cumhurbaşkanlığı seçimi için çektiği bir videoyu yayınladı. Albayrak, Türkiye'nin bu seçimle ya milli bağımsızlığa ya da esarete karar vereceğini söyledi.

24 Haziran seçimleri kapsamında sosyal medya hesabından "Ya Milli Bağımsızlık Ya Esaret" adlı bir video yayınlayan Bakan Bayrak, Türkiye'nin bu seçimle ya milli bağımsızlığa ya da esarete karar vereceğini, milli bağımsızlığın sözle değil kararlı adımlarla, millete güvenmekle, uzmanlıkla, emekle, gelecek için hayal kurmakla, milli enerji politikalarıyla, kömüre sahip çıkmakla, ülkeyi teknoloji merkezi yapmakla, nükleerde dünyanın en büyükleriyle yarışarak, sondaj geminle bayrağını uluslararası sularda dalgalandırmakla olacağını; 25 Haziran'da Türkiye'nin ya milli bağımsızlığa ya da esarete karar vereceğini ifade etti.