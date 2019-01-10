Bakan Albayrak, Türkiye'yi atağa geçirecek paketi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bankalar birliği ve 13 bankanın desteklediği KOBİ'lere destek paketini açıkladı.

Güncellenme 10 Ocak 2019 14:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün müjde olarak duyurduğu KOBİ’lere destek paketini açıkladı. Bu programı bankalar birliği ve 13 banka destekliyor.

Piyasadaki daralmanın önüne geçilecek

KOBİ’lere yönelik kredi paketinin ekonomik açıdan çok önemli olduğunu aktaran Bakan Albayrak, bu paket ile piyasadaki belirsizlik kaynaklı likidite daralmasının önüne geçileceğini söyledi.

Yardımın kriteri ne?

Bakan Albayrak, kredi desteğinin başta imalatçı ve ihracatçılar olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan şirketlere verileceğini, destek paketinin amacının bu KOBİ’lerin mali yapılarıyla birlikte üretim, istihdam, ihracat ve kabiliyetin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Kredinin toplam tutarı ne kadar?

Kredinin toplam tutarının 20 milyar TL olduğuna dikkati çeken Bakan Albayrak, “İmalatçı ve ihracatçı şirketlere azami 1 milyon, hizmet sektöründeki şirketlere azami 500 bin TL kredi verilecek” dedi.

Faiz oranı ne kadar?

Bakan Albayrak, bu paket kapsamında asgari 20 ila 40 bin adet işletmeye dokunulacağını, 6 ay ana para ödemesiz, aylık 1.54 faiz oranı ile bu kredinin verileceğini duyurdu.

“2019’da çok önemli yapısal reformlar hayata geçirilecek”

Yeni yılın çok önemli yapısal reformların hayata geçeceği bir yıl olacağını belirten Bakan Albayrak, “Bugün açıklanan 2018'in son çeyreğinde yaşanan olumlu gelişmelere bağlı olarak bugünkü bu maliyetler 6'ın 8'ın aydan sonra bankalarımıza kar olarak dönecek. Bankacılık yapısı itibari ile çok güçlü pozitif yeni bir ürün anlamına geliyor” dedi.

“Senaryolara hazırlıklı olunmalı”

Bakan Albayrak, bankaların mali durumlarının olumlu göründüğünü, özel bankaların sermaye tabanına güçlendirmeye yönelik adımlarına devam ettiğini, potansiyel senaryolara da hazırlıklı olunması gerektiğini, daha güçlü bir bilançoya sahip olacaklarını söyledi.

“Felaket tellalları üzülmeye devam edecek”

Ekonomide çöküş bekleyenleri ve algı oluşturmaya çalışanların üzülmeye devam edeceklerini belirten Bakan Albayrak, “Üzülecekler yapacaklar bir şey yok. Zerre rehavete kapılmadan aynı motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.