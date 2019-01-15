Bakan Albayrak, Türkiye'nin ekonomik tablosunu açıkladı

Bakan Albayrak, YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlenen bütçe açığının milli gelire oranının tutturulduğunu söyledi.

Güncellenme 15 Ocak 2019 11:35

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Balbayrak, Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72.1 milyar lira olarak öngördüklerini, bütçe açığının hedefle uyumlu olarak 72.6 milyar lira olduğunu, YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlenen bütçe açığının milli gelire oranının tutturulduğunu söyledi.

Bütçe açığı bir önceki yıla oranla düştü

Aralık ayında bütçe açığının bir önceki yılın aynı dönemine oranla %15,1 azaldığını ve 18,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Albayrak, “Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde %19,9 oranında artış göstererek 55,9 Milyar TL'den 67,0 Milyar TL tutarına ulaştı” dedi.

Bütçe gelirleri arttı

Bakan Albayrak; Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirlerinin %20,2 oranında arttığını, 757,8 milyar TL tutarına ulaştığını, vergi gelirlerinin ise %15,8 oranında artış göstererek 621,3 milyar TL tutarına çıktığını, Ocak-Aralık dönemi bütçe giderlerinin de %22,4 oranında artarak 830,5 milyar TL olduğunu söyledi.

2018, YEP’in uyumlu performansı ile tamamlandı

Güçlü kamu mali yapısının ve sağladıkları mali disiplinin Türkiye’nin en önemli çıpalarından birisi olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, 16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürdüklerini, geçirdikleri zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermediklerini, YEP ile uyumlu bütçe performansı ile 2018'i tamamladıklarını belirtti.

Bütçe disiplininden sapma yok

Bakan Albayrak; gelecek dönemlerde bütçe disiplininden sapmayacaklarını, güçlü maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacağını söyledi.