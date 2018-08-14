Bakan Albayrak: TL'yi koruyacak güçlü adımlar atılacak

Bakan Albayrak, gelecek dönemlerde TL’nin daha da güçleneceğini, iki haftadır ataklara rağmen piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadıklarını söyledi.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 16:55

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası ve BDDK piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldığını, serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceklerini, bankacılık ve özel sektörün yanında olduklarını, Türk bankacılık sektörünün güçlü, sermaye yeterlilik rasyosunun yasal sınırın üzerinde olduğunu, firmaları daha da rahatlatacak adımları atacaklarını, gelecek dönemde firmaların döviz risklerini azaltmaya yönelik tedbirleri adım adım hayata geçireceklerini söyledi.

“TL'yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz”

“TL'yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz” diyen Bakan Albayrak, gelecek dönemlerde TL’nin daha da güçleneceğini, iki haftadır ataklara rağmen piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadıklarını, birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması saldırının nasıl püskürtüldüğünü gösterdiğini söyledi.

“Avrupa'dan yükselen tepkileri önemsiyoruz”

Bakan Albayrak, Avrupa'dan yükselen tepkileri önemsediklerini, bu dönemde sağduyulu açıklamalarla Türk milletinin Avrupa'ya olan güvenini güçlendireceğini, birilerinin işi ekonomik ilişkiden siyasi platforma çekiyorsa bunun etkisinden daha fazlasını ödeyeceğini belirtti.

“TL'yi koruyacak güçlü adımlar atılacak”

Doların artık güvenilirliğini yitirdiğini belirten Bakan Albayrak, ülkeler kendilerini korumak için ortak para kullanımını önemsediğini, doların güven yitirdiği dönemde uluslararası ticarette TL'yi koruyacak adımlara daha da güçlü atmaya devam edeceklerini, bu yaşanan süreçler ekonominin finansal mimarisi açısından hayırlı neticeler de doğurduğunu, Türkiye'nin bugün yaşadıkları gelecek dönemde çok daha güçlü bir finansal mimarinin inşa edilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti:

2008 finansal krizinden bugüne kadar sadece 7 milyondan fazla istihdam üretmiş Türkiye'den bahsediyoruz. Enflasyon ve cari açığa karşı her türlü politikayı oluşturmak bakanlığımızın görevidir. Maliye politikasının çıpa olma özelliği daha da güçlenerek devam edecek. Önümüzdeki dönemde sonuç odaklı etkili reformlar politika çerçevemizin en önemli parçası olacaktır.

“Türkiye kamu olarak sapasağlam”

İlk günden beri doğrudan 81 milyon vatandaşımızı ve cebini hedef alan bu saldırı için kazanacağız diyorum. Biz bu millete inanıyoruz. Özel sektörümüze, gençlerimize inanıyoruz. Türkiye kamu olarak sapasağlam, bireyin döviz riski yok. Bankacılık güçlü duruşunu devam ettiriyor. Atacağımız adımlarla yola devam edeceğiz. Elini uzatana elimizi uzatıp sıkacacağız. Yumruğunu sıkana da yanağımızı dönmeyeceğiz.