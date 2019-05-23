Bakan Albayrak: Tarihinin en yüksek cari fazlasını vereceğiz!

Bakan Albayrak; bu yılın, 70'li yıllardan bugüne kadar Türkiye tarihinin en yüksek cari fazlasının verildiği yıl olacağını söyledi.

Güncellenme 23 Mayıs 2019 14:18

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurunun hareketlenmesi sonrası "İVME Finansman Paketi”ni açıkladı.

İVME Finansman Paketi'nin 4 temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyeceğini dile getiren Bakan Albayrak, “Kredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat/döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlere yönelik olacak” dedi.

Bakan Albayrak, yerli üretim kabiliyetinin güçleneceğini, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesinin sağlanacağını ve İVME Paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacağını söyledi.

Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL finansman sağlamış olacaklarını dile getiren Bakan Albayrak, “Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak. Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak” dedi.

Tarım sektörü desteklenecek ana sektörlerden olacak

“Paket ile birlikte 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek” diyen Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

“Hammadde-Ara malı, Makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak.

Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi. Tarım sektöründe diğer sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.

Kredi paketlerinde iki farklı seçenek sunulacak

Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız.

Bankacılık sektörü açısından da çok faydalı bir finansman ürünü ortaya çıkardık.

“Tarihimizin en yüksek cari fazlasını vereceğiz”

Cari dengedeki başarılı performansın sürmesiyle birlikte hazirandan itibaren cari fazla verileceğini öngörüyoruz. İlk kez cari fazla dönemine haziran ayı itibarıyla gelmiş olacağız. Bu ivme devam ederse 70'li yıllardan bugüne kadar tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz yıl olacak.

İkinci yarı dengelenme yaşanacak

Yılın ikinci yarısından itibaren çok net bir şekilde dengelenmeyi göreceğiz. 2019 yılını bütçe anlamında daha rahat yöneteceğiz.

Mücadele devam edecek

TL'ye karşı manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelemiz devam edecek. İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık.

“Pozitif ivmeyi görmeye başlayacağız”

İlk çeyrekten itibaren çeyrek bazlı resesyon süreci geride kalacak. İkinci yarıdan itibaren büyüme tarafında daha pozitif ivmeyi görmeye başlayacağız."