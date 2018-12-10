Bakan Albayrak: Tarihin en düşük seviyelerinde!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu borç yükünün tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu söyledi.

Güncellenme 10 Aralık 2018 14:23

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Bütçe Görüşmeleri’nde yaptığı konuşmada, "Kamu borç yükümüz tarihin en düşük seviyelerindedir" dedi.

“Gerekli tedbirler alındı”

Bakan Albayrak, finansal istikrarı desteklemek amacıyla gerekli tedbirler alındığını, sıkı para ve maliye politikasıyla ekonomide dengelenme politikası sürdürüleceğini, dengelenme sürecinin enflasyon göstergelerinde de etkisini gösterdiğini ifade etti.

“İç talep ivme kaybetti”

Yılın üçüncü çeyreğinde iç talebin ivme kaybettiğini belirten Bakan Albayrak, Kasım ayından sonra Aralık ayında da devam edeceğini, KDV indirimlerinin ve enerji fiyatlarında zam yapılmayacağını, bu kapsamda enflasyonla mücadelede güçlü bir yapı yakalanacağına inandıklarını, YEP’te 2018 hedeflerini yakalayacaklarına inandığını söyledi.

“170 milyar dolar hedef planlanıyor”

Bakan Albayrak, ekonomide dengelenmenin olumlu etkilendiğini, ihracatın 2017 yılında 157 milyar dolara yükseldiğini, bu artışı sürdürerek Kasım ayında en yüksek değere ulaşıldığını, yıl sonunda 170 milyar dolar hedefi yakalamayı planladıklarını dile getirdi.

“Kamu harcamalarında reform”

Kamu harcamalarında da 2002’den bu yana reformlar yapıldığını ifade eden Bakan Albayrak, burada yapılan harcamalarda bütçe açıklarını ve borç stoklarını çok düşük seviyelere indirdiklerini, kamu borç yükünün tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu, borç stoğunun 2002’de yüzde 72,1 olduğunu, şu an ise bu oranın milli gelire oranının yüzde 28,3 olduğunu, 2018’de bütçe açığının 72,1 milyar TL olduğunu, 2019'da da 80,6 milyar TL olmasının beklendiğini belirtti.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyon farkı (emekli ve memur zamları) dahil zamlarla emeklilere verilen bayram ikramiyeleriyle yüzde 36,5 oranında artış yaşamıştır. 2019 yılı bütçesinin en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesidir. Tasarruflar sayesinde kamu kaynaklarının verimsizliğinin önüne geçilirken, işçimizin memurumuzun haklarını koruduk. Yaşlılara, çocuklara, kadınlara desteklerimizi artırarak sürdürdük.”