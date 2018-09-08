Bakan Albayrak: Saldırılar, Türk ekonomisini zayıflatamaz

Bakan Albayrak, Amerikan Foreign Policy dergisi için "ABD'nin küresel ekonomiyi yönetmesine güvenilemez" başlıklı bir makele kaleme aldı.

Güncellenme 08 Eylül 2018 12:18

Amerikan Foreign Policy dergisi için "ABD'nin küresel ekonomiyi yönetmesine güvenilemez" başlıklı İngilizce bir makale kaleme alan Hazine ve Maliye Berat Albayrak, ABD'nin siyasi nedenlerle yaptırım uyguladığı tek ülkenin Türkiye olmadığını, Türk ekonomisine yönelik saldırı, ekonomik gücün siyasi bir silah olarak şuursuzca kullanılmasının nasıl ciddi küresel risklere yol açabileceğinin örneği olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

ABD yönetimi, NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine saldırdı

Bakan Albayrak, bu ağustos ayında Türkiye ekonomisinin küresel haberlerin ana konusu olduğunu, bunun sebebinin global ekonomik sistemdeki en büyük oyuncu olan ABD tarafından Türk ekonomisine yapılan sistematik saldırılar olduğunu, Türkiye ve ABD arasındaki ittifak tarihinin en hayal kırıcı anlarından biri olduğunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine alenen yaptırımlar ve tarifelerle saldırdığını ifade etti.

Türkiye’nin ekonomisinde önemli bir değişiklik yaşanmadı

Söz konusu saldırının döviz kurlarında dalgalanmalara yol açmasına karşın nihayetinde Türk ekonomisinin güçlü temellerini ortaya koyduğunun altını çizen Bakan Albayrak, Türk ekonomisinin, negatif propaganda ve finansal sistemine yapılan saldırılar karşısında gücünü ortaya koyduğunu, Türk lirasında geçen ay yaşanan değer kaybına, hiçbir ekonomik göstergenin ya da makroekonomik verinin neden olmadığını vurgulamanın önemli olduğunu, bu süreçte Türkiye'nin finansal yapısı ve bankacılık sisteminde, önemli hiçbir değişiklik yaşanmadığını belirtti.

Gereken adımlar atıldı

Bakan Albayrak, Türk hükümetinin yatırımcı dostu bir ortam yaratmak konusunda kararlı olduğunu, bu amaçla bazı ekonomik zayıflıkları ve potansiyel kırılganlıkları önlemek için gereken adımların atıldığını ifade etti.

Türkiye, araştırma ve geliştirme merkezi haline geliyor

Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurmasının ajandasında olmadığını da kaydeden Albayrak, "Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi döviz rezervlerini uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edecektir. Bizim hedefimiz Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımları çekmeye devam etmesi ve küresel ekonomi için bir inovasyon, araştırma ve geliştirme merkezi haline gelmesidir” değerlendirmesini yaptı.

Saldırılar, Türk ekonomisini zayıflatamaz

Saldırının Türkiye'nin ekonomisini yapısal reformlar, yeni ticaret anlaşmaları ve yabancı yatırımlarla güçlendirmenin yanı sıra uluslararası ekonominin yapısını, ABD'nin tek başına diğer ülkelerin ekonomilerini alt üst etmesini önleyecek şekilde yeniden dengeleyecek adımlar atma yönündeki kararlılığını perçinlediğini vurgulayan Bakan Albayrak, Türk hükümetinin serbest piyasa prensiplerine bağlılığının hiçbir finansal kriz veya saldırıyla zayıflatılamayacağını, sermaye kontrollerini hiçbir zaman değerlendirmeye almadıklarını ve gelecekte de asla almayacaklarını vurguladı.

ABD siyasi nedenlerle yaptırım uyguluyor

Makalede, ABD'nin siyasi nedenlerle yaptırım uyguladığı tek ülkenin Türkiye olmadığına, dikkati çeken Bakan Albayrak, ABD yönetiminin, Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Çin gibi ticaret partnerlerini tek taraflı tarifelerle hedef almasının uluslararası ticaret, iş birliği ve istikrarın, devletler arasında daha güçlü ittifaklar kurularak korunması gerektiğini kanıtladığına vurgu yaptı.

Bakan Albayrak yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya karmaşık sınamalarla yüzleşiyor. Washington'ın uluslararası ekonomiye ve ticarete yönelik tehditleri, bu sınamaların ciddi bir alt kümesi. Tek taraflı yaptırımlar, ticaret savaşlarının kışkırtılması ve ekonomik silahların rastgele kullanımı, bir başka küresel krize yol açabilir. Bu önemli kavşakta, dünya genelindeki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, potansiyel krizlerin ve finansal saldırıların üstesinden gelebilmek için güçlü ve kurumsallaşmış işbirliğine ihtiyaç duyuyor. Türk ekonomisine yönelik saldırı, ekonomik gücün siyasi bir silah olarak şuursuzca kullanılmasının nasıl ciddi küresel risklere yol açabileceğinin bir örneği olarak ele alınmalı. Şimdi, diğer ülkeler Türkiye ile birlikte hareket ederek gelecekteki yapay krizlere karşı ortak bir strateji geliştirmeye katkı sağlayabilir."

Batı’nın desteği ABD’yi rahatsız etti

Bakan Albayrak, Türk hükümetinin, ABD tarafından yaratılan suni kriz süresince uluslararası ekonominin geleceği için ümit verici fırsatlar bulmaktan memnuniyet duyduğunun altını çizdiği makalesine şöyle devam etti:

"Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil olmak üzere Avrupalı dostlarımız, Washington'ın yaklaşımının tehlikeli ve yanlış olduğunu açıkça ortaya koyan açıklamalar yaptı. Türkiye ve AB arasındaki iş birliği ve dayanışma ruhu, her iki tarafın siyasi ve ekonomik refahı için öneminin kanıtlanmasıyla yeniden canlandı."

Türkiye, istikrar adası haline geldi

Türkiye'nin son 60 yıldan uzun süredir Batı ülkelerine yönelik ciddi tehditlerle mücadelede ön önde yer aldığına dikkati çeken Albayrak, bunu son dönemde el-Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyle örneklendirirken, "Bu dönemde, Türkiye Suriye'deki acımasız rejimden kaçan milyonlarca mültecinin umudu ve savaşı Batı'ya doğru genişletmek isteyen terör örgütlerinin hedefi oldu. Türkiye, dünyanın en istikrarsız bölgelerinden birinde bir istikrar adası haline geldi" diye yazdı.

Bu saldırı ABD ve Türkiye ilişkilerinin geleceğini riskli hale getirdi

Trump yönetiminin, Türkiye'deki barış ve istikrarı hedef alan teröristlerle güçlü bağları bulunan bir Amerikan vatandaşına yönelik süren dava sürecinin, yaptırımlar için mazeret olarak kullandığına işaret eden Albayrak, "Washington'ın ekonomik silahlarını arsızca kullanması dünya genelindeki birçok ülke ve yatırımcı için bir uyarı alarmı oldu. Bu saldırı, sadece Türkiye ile ABD arasındaki ittifakın geleceği için değil küresel piyasalar içinde riskli olarak değerlendirildi" tespitinde bulundu.