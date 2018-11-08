Bakan Albayrak: Operasyon 2 ayda püskürtüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yaşanan sürecin 2008'den farklı olduğunu, ekonomik operasyonun iki ayda püskürtüldüğünü söyledi.

Güncellenme 08 Kasım 2018 12:13

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yapısal dönüşümleri hayata geçireceklerini, Ağustos ayında yaşanılan sürecin 2008 krizinden farklı olduğunu, kur, faiz ve enflasyon noktasında çok büyük operasyon yapıldığını ifade etti.

Yeni sistem sayesinde hızlı karar alındı

Türkiye’nin iki aydır çok güçlü adımlar attığını belirten Bakan Albayrak, bunun en büyük sebeplerinden birinin yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile hızlı refleksler verilmesi olduğunu, ekonomi yönetimi olarak güçlü koordinasyonla alınan tedbirlerle ciddi bir refleks gösterdiklerini söyledi.

2 ayda püskürtüldü

Bakan Albayrak, bu ataklara karşı çok büyük tecrübe kazandıklarını, ekonomide meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırdıklarını, bu kapsamda 2 temel alana odaklandıklarını, mücadele alanlarının başına enflasyonu koyduklarını, fiyatlandırmaların bunu daha da büyüttüğünü, daha da önemli hale getirdiğini, Eylül ayı enflasyon raporuna bakıldığında büyük operasyonu 2 ayda püskürttüklerini belirtti.

Enflasyonla mücadele kampanyası

Ekim sonu itibariyle yansımaya başlayan toplumun tüm paydaşlarını içine alan enflasyonla mücadele programının açıklandığını vurgulayan Bakan Albayrak, bu sepet fiyatlama noktasında çok önemli bir adım ortaya koyduklarını, Ekimin ikinci yarısında kampanyanın başlamasına rağmen ve ekimin enflasyona fiyatlandırması çok etkili olmasına rağmen sonucun çok daha iyi olduğunu, Kasım ve Aralık ayında çok daha güçlü ve pozitif sonuçlar alınacağını söyledi.

Güçlü bütçe disiplin kararları ortaya konuldu

Bakan Albayrak, fırsatçı davranışların geride kaldığını, enflasyonla mücadeleye destek için KDV ve ÖTV ile ilgili kararlar açıkladıklarını, güçlü bütçe disiplini kararını koruduklarını ifade etti.

Kasım ve Aralık’ta daha güçlü adımlar atılacak

Bütçe disiplinini gözettiklerinin altınız çizen Bakan Albayrak, enflasyonla mücadele konusunda yapısal reformlar için adımlar atmaya devam ettiklerini, gıda fiyatlandırması noktasında bu hafta ilk toplantıyı yaptıklarını, gıda komitesinin çok daha güçlü gelişmelerle 3 bakanlık olarak bu sürece başladıklarını, enflasyonda kasım ve aralık ayında çok daha güçlü adımlar atacaklarını, YEP’te detaylı ticaret verilerine baktığını, 60 milyarlar dediklerini, ama 45 olduğunu belirtti.

Yaşananlar Türkiye’yi daha da güçlü kıldı

Bakan Albayrak, kur etkileri çerçevesinde birçok sektörü tek tek mercek altına aldıklarını, tek tek fotoğraflarını çektiklerini, tek tek olası senaryoları gördüklerini, Türkiye'nin başından geçenlerin pişmiş tavuğun başından geçmediğini, bunların yaşadığını, her sürecin Türkiye'yi daha da güçlü kıldığını söyledi.