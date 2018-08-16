Bakan Albayrak neden hedefte?

Türkiye gazetesi yazar Uğur, Bakan Albayrak'a yapılan eleştirilerin haksızlığını yaşanmış bir örneği vererek anlattı.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 10:20

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesindeki en fazla konuşulan isim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Bazıları bakan olmasının tam isabet olduğunu belirtirken bazıları da eleştiride bulundu. Hatta iddiaları bir adım öteye götürüp, "Hazine Bakanı misal Ali Babacan olsaydı güvensizlik ortamı doğmazdı ve bunları yaşamazdık” diyenler bile oldu.

O iddialara cevap niteliğinde

Peki Albayrak’ın daha işine bile başlamadan bu kadar eleştiri almasının nedeni ne? Tüm bu merak edilenleri Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur köşesine taşıdı ve Bakan Albayrak’ın yerine Babacan’ın olması durumunda neyin değişip, neyin değişmeyeceğinin cevabını verdi.

Sebep, aşılmış düzenin bozulması

Bakan Albayrak’a saldırıların asıl nedenini geçmişteki alışılmış düzenin bozulması olarak tanımlayan yazar, bundan sonra istediklerini yaptıramayacaklarını, piyonları olamayacak bir Hazine Bakanı ile karşılaştıklarını, saldırılardan bir nedeninin de bu olduğunu ifade etti.

Daha önce yaşanmış bir hadiseyi anlatan Uğur, yapılan eleştirilerin haksızlığı ve Bakan Albarak’ın bu görev için en isabetli kişi olduğu tespitini yaptı.

Babacan'ın IMF'den şartlı destek talebine Erdoğan ne dedi?

Ali Babacan’ın kastederek “Bakanın adını yazmıyorum. Zaten herkes anlayacaktır” diyen yazar, bir gün Babacan’ın o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına heyecanla geldiğini, ellerini ovuşturarak ‘Efendim IMF’den 1 milyar dolar kredi aldık’ dediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘İyi tamam’ cevabını verdiğini, sonra ‘Şartsız kredi değil mi bu?’ diye sorduğunu, Babacan’ın biraz da kızararak ‘Hayır efendim, bir şartları var aslında, Irak’a asker sokmamızı istemiyorlar’ dediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ver bakayım şu anlaşmayı bana’ diye elini uzattığını ve alıp, parça parça yırtıp çöpe attığını ileri sürdü.