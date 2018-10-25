Bakan Albayrak, kritik isimle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Alman Ekonomi Bakanı Altmaier, Ankara'da bir araya geldi.

Güncellenme 25 Ekim 2018 15:17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Alman mevkidaşı Peter Altmaier ile Ankara’da bir araya geldi. İki ekonomi patronunun gündeminde, ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği vardı.

Gündem, Türkiye’ye yapılacak yatırımlardı

Alman Bakan Altmaier’ın dosyasında Türkiye’ye yapılacak yatırımlar da vardı. Yapılan görüşmede, iki ülkenin ekonomideki iş birliğinin süreceği konusu görüşülürken, aynı zamanda Alman menşeli şirketlerin ekonomik yatırımlarını da sürdüreceği konusunda taahhütler verildi.

Erdoğan, Alman iş insanları ile bir araya gelecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 80’in üzerinde Alman şirketin yöneticisiyle Beştepe’deki yatırım zirvesinde bir araya gelecek. Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için kurulan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi’nin (JETCO) 1. Dönem Toplantısı da bugün Ankara’da yapılacak.