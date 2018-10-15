Bakan Albayrak: Komisyonculuk tarihe karışacak

Hal yasasının Meclis gündemine geleceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, komisyonculuğun tarihe karışacağını söyledi.

Güncellenme 15 Ekim 2018 11:26

İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hal yasasının Meclis gündemine geleceğini, komisyonculuğun tarihe karışacağını, satışta rekabetin üst düzeye çıkarılacağını, gıda ürünlerine çok daha makul oranlarla erişilmesi açısından bunun önemli olduğunu söyledi.

“Ekonomimizi adım adım kurtardığımızı göreceksiniz”

Enflasyonla mücadele programına destek veren herkese teşekkür eden Albayrak, "Enflasyonla mücadele için yaptığımız çağrılar sonucunda başlatılan destekler seferberliğe dönüştü. Enflasyonla mücadelede önce ekim, ardından kasım ve aralıkta aşağı yönlü seyir sürecek. Bu sürecin sonunda enflasyon ve faizden ekonomimizi adım adım kurtardığımızı göreceksiniz" dedi.

“Ekonomik saldırı havası dağılmaya başladı”

Bakan Albayrak, Türkiye’ye yönelik yoğun ekonomik saldırı havasının dağılamaya başladığını, yatırımcıların ekonomiye güveninin her geçen gün daha da artmaya başladığını, bu ataklarla başka bir ülkenin karşı karşıya kalması durumunda büyük bir krize düşeceğini, Türkiye’nin çok güçlü bir şekilde güvenini kazanacak bir süreci ortaya koyduğunu, dövizde aşağıya yönlü bir seyir kendini göstermeye başladığını ifade etti.

“Kur ve faiz açısından kötü bir dönem geride kaldı”

Dış ticaret rakamlarının ardından ekonomide dengelenmenin başladığına şahit olunduğunu belirten Bakan Albayrak, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 58'lerden yüzde 88,4'e çıkarak çok güçlü bir dengelenmesinin sinyalini verdiğini, enflasyon, kur ve faiz açısından kötü bir dönemin geride bırakıldığını söyledi.

“Türkiye, çok güçlü bir altyapı ve değişim süreci yaşıyor”

Bakan Albayrak, çok daha küresel zorlukların beklendiği bir döneme hızla yaklaşırken, Türkiye’nin çok güçlü bir altyapı ve değişim süreci yaşadığını, bunun etkilerinin 2019 ve 2020 yılında çok daha güçlü bir şekilde gerçekleşeceğini, bu yaşanılanların sonucu atılan adımların Türkiye'yi çok daha güçlü bir noktaya hazırladığını belirtti.

Hal yasasının Meclis gündemine geleceğini ifade eden Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam eti:

Komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak. Yeni haller, yeni atış alanları ve üreticilerinin satış kabiliyetlerinin artırıldığını göreceğiz. Gıda ürünlerine çok daha makul oranlarla erişilmesi açısından bu önemli.

“En büyük ekonomik saldırıdır”

Bu süreci beklenilenin çok daha altında bir hasarla atlattık. Ağustos ayında yaşanan süreç, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca maruz kaldığı en büyük ekonomik saldırıdır... Bu süreçten nasıl çıkılacağını tribünden izleyenler, İtalya gerçeğine bakarak Avrupa'nın bu durumdan nasıl kurtulacağını kara kara düşünüyorlar.

“Her ülkenin birinci önceliği kendi çıkarları”

Yaşana süreçler bize dünyanın birinci gündeminin ekonomi olduğunu gösteriyor ve burada her ülkenin birinci önceliği kendi çıkarları. Burada ülkeler kendisine özgü modellere uyguluyor. Biz de bunun için atılması gereken adımları devreye sokuyoruz.

“Türkiye olarak biz bu sürece nasıl hazırlandığımızı attığımız adımlarla göreceğiz”

Dünya 2020'lere, 2008'lerden miras olarak taşıdığı krizlere hızla ilerlerken, Türkiye olarak biz bu sürece nasıl hazırlandığımızı attığımız adımlarla göreceğiz. 2023 hedefi doğrultusunda bunları hep birlikte sağlayacağız.