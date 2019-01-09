Bakan Albayrak: KOBİ'ler için çok önemli bir kredi paketi açıklanacak

Bakan Albayrak, yarın KOBİ’ler için bankalar birliği ile 12 bankanın da katılacağı çok mühim bir kredi paketini açıklayacaklarını duyurdu.

Güncellenme 09 Ocak 2019 13:27

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yarın saat 12.00’de KOBİ’ler için bankalar birliği ile 12 bankanın da katılacağı çok mühim bir kredi paketini açıklayacaklarını söyledi.

“Saldırı püskürtüldü”

Bakan Albayrak; Türk ekonomisinin her geçen gün ağırlığını artırdığını, Ağustos'ta piyasalarda önemli dalgalanmalar yaşadıklarını, çok önemli mesafe katettiklerini, ekonominin sağlam altyapısı ile normalleşmeye ulaştıklarını, mali disiplinin en önemli ekonomik çıpalardan biri olduğunu, önceliği ekonomideki kırılganlıkla mücadele olarak belirlediklerini, ihracatın tarihinin en yüksek rakamına ulaştığını, amacın kaliteli, yerli üretim kaynaklı büyüyen ekonomi olduğunu, Türkiye’ye özgü bir saldırı ile karşı karşıya kalındığı süreçte güçlü refleksler vererek bu sürecin püskürtüldüğünü söyledi.

“Yeni sistemde karar alma hızlandı”

Yüzde 16'lara yakın işsizlik sürecine bakıldığında pozitif bir büyümeyle yeni sistemin hızlı aksiyon, etkin bir karar alma süreciyle gerçekleştiğini bilmek gerektiğine vurgu yapan Bakan Albayrak, “Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük. Cari fazlaların etkisiyle yıl sonu itibariyle cari açıkta 20 küsur milyar dolarlı rakamlar gerçekleşeceğine inanıyorum” dedi.

Albayrak açıklamalarına şu şekilde devam etti:

YEP'in temel ilkelerinden biri değişim. Ülkemiz yapılandırmaya geçmiş durumda. Bütçe disiplininde sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz. Birileri sürekli negatif algı hakim kılmaya çalışıyor. YEP hedeflerinden taviz vermeyeceğiz.

“Hazine'ye 37 milyar lira gelecek”

Merkez Bankasından Hazine'ye 37 milyar lira gelecek. Bütçede koyduğumuz rakamın çok daha üzerinde. Nisan yerine Ocak'ta bu rakamın hazineye devredilmesinin amacı piyasaya likiditenin hızlı bir şekilde sunulmasındandır.

“Sosyal yardım alanların elektrik faturaları ödenecek”

Dün açıkladığımız paketler kapsamında düzenli sosyal yardım alanın 80 TL elektrik faturası ödenecek. Kredi kartı borcunu ödemede güçlük çekenler için yeni kredi paketi açıklandı. Toplumun her kesimini sevindiriyoruz. Çok daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Halkbank'ın desteği ile yaklaşık 300-350 bine yakın esnafımızı kredilerden yararlandıracağız. Ticari alacak sigortasını uygulamaya başladık. Tüm KOBİ'ler yakında bu sigorta desteğinden faydalanacak.

“Çok önemli bir kredi paketi açıklanacak”

Devlet destekli alacak sigortası reformunu uygulamaya başladık. Bu uygulama devrim niteliğinde bir uygulamadır. Yarın saat 12.00'de KOBİ'lerimiz için bankalar birliğimizle 12 bankamızında katılacağı çok önemli bir kredi paketini açıklayacağız. Bu da reel ekonomimiz açısından çok önemli."