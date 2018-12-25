Bakan Albayrak, Kılıçdaroğlu'nu bu sözlerle yalanladı

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İsrail'e gönderildiği haberlerini yalanladı.

Güncellenme 25 Aralık 2018 18:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı İsrail'e gönderdiğine ilişkin iddialarına cevap geldi.

“Yalan söylemekten bıkmadılar"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, hayatında hiç İsrail'e gitmediğini ve Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını dinlemekten bıktığını ifade etti.

Bakan Albayrak, "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar" dedi.