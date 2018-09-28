Bakan Albayrak, kamudaki tasarrufun miktarını açıkladı

Bakan Albayrak, hedefe ulaşmak için ilk olarak 35 milyar TL değerinde tasarruf ve gelir sağlandığını söyledi.

Güncellenme 28 Eylül 2018 09:48

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansında konuştu.

“AK Parti 16 yılda tüm vaatlerini yerine getirdi”

AK Parti hükümetlerinin, son 16 yılda tüm vaatlerini yerine getirdiğini belirten Bakan Albayrak, bu geleneğin devam edeceğini, Türkiye’nin öngörülebilir gelecekte doğru yolda ilerleyeceğini ve ekonomide daha önemli adımlar atacağını söyledi.

“15 Temmuz sonrası ulusal güvenlik öne çıkarıldı”

Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu anlamak için Türkiye'nin son iki yıldır neler yaşadığının iyi anlaşılması gerektiğini, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 14 yılda önceliği ekonomiye veren AK Parti hükümetinin, önceliği bir süreliğine ulusal güvenliğe vermek zorunda bıraktığını belirtti.

“Bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürüldü”

Türkiye'nin 24 Haziran 2018'den itibaren yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Bakan Albayrak, yeni hükümet sistemi çerçevesinde bakanlık sayısının 26'dan 16'ya düşürüldüğünü, para politikalarının ve mali politikaların birbirleriyle koordineli hale getirildiğini, enflasyonla sadece birini kullanarak savaşılmayacağını söyledi.

“35 milyar TL tasarruf ve gelir sağlandı”

Bakan Albayrak, son 2 ayda bütçe disiplini açısından çok önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, "Bütçe açığımızın Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranını yüzde 2'nin altında tutmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ilk olarak 35 milyar Türk lirası değerinde tasarruf ve gelir sağladık" ifadesini kullandı.

“MB’nin bağımsızlığı tartışmaları kapandı”

Enflasyonla mücadele konusunda da yapılması gereken her şeyin yapılmaya başlandığını dile getiren Bakan Albayrak, Eylül ayında TCMB'den enflasyonla mücadele için güçlü bir adım geldiğini, bu adımla bağımsızlık tartışmalarının da kapandığını belirtti.

“Gerçekçi bir program ortaya koyuldu”

Bakan Albayrak, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez orta vadeli ekonomik programa, iş dünyasından akademisyenlere kadar ilgili tüm tarafların katkı sağladığını ve bu sayede gerçekçi bir program oluşturulduğunu ifade etti.

“McKinsey ile çalışmaya karar verdik”

Albayrak, YEP'in üç ana başlığı kapsadığını vurgularken, bunları dengelenme, disiplin ve dönüşüm olarak sıraladı. Özellikle değişim ile ilgili yeni bir birim kurduklarını aktaran Albayrak, "Yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek" dedi.

“GSYH'ya oranını yüzde 70'ten yüzde 28'e düşürdük”

AK Parti hükümetlerinin, son 16 yılda tüm vaatlerini yerine getirdiğini ve bu geleneğin devam edeceğinin altını çizerken Bakan Albayrak, "Bu nedenle, kamu borcunun GSYH'ya oranını yüzde 70'ten yüzde 28'e düşürdük. Bu nedenle, güçlü bir bütçe disiplini oluşturduk. 2008 küresel finansal krizi dahil olmak üzere, bu disiplini güçlü bağlılıkla her zaman uyguladık. Bunlar yatırımcılar ve önümüzdeki 5 yıl için çok önemli" ifadelerini kullandı.

“Gelecek 12 ayda özel sektörde döviz riski görülmüyor”

Finansal sektörün belkemiği olan bankaları desteklemeye devam etmek için her türlü seçeneğe sahip olduklarını vurgulayan Bakan Albayrak, gelecek 12 ayda özel sektörde döviz riskinin görülmediğini, Türkiye’nin öngörülebilir gelecekte doğru yolda ilerleyeceğini, ekonomide daha önemli adımlar atacaklarını söyledi.