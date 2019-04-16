Bakan Albayrak: İstanbul seçimleri yenilense bile fark etmez

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Yatırım konusunda bir fark yaratmaz" dedi.

Güncellenme 16 Nisan 2019 14:56

ABD temaslarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, görüşmelerde İstanbul seçimleriyle ilgili sorularla karşılaşıp karşılaşmadığına yönelik sorular karşısında, resmi görüşmelerde konunun gündeme gelmediğini belirtti. Bazı yatırımcıların bu konuda sorular sorduğunu anlatan Berat Albayrak; “İstanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı” dedi.

Bakan Albayrak, "Seçim tekrarlanırsa yatırımcı tepkisi ne olur?" sorusuna; “Yatırımların artması veya kesilmesi açısından bir fark yaratmaz” yanıtını verdi.

İstanbul seçimleriyle ilgili spekülatif yorumlar olduğuna dikkat çeken Albayrak; “Kaybederse vermeyecek deniyor. Ankara’yı kim kazandı ve şu an kim yönetiyor. Vermediler mi?” ifadelerini kullandı.