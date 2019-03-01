Bakan Albayrak, ikinci destek paketini açıkladı

KOBİ’lere değer kredisinde ikinci aşmaya geçildi. Bakan Albayrak yeni paketi sosyal medyadan duyurdu.

Güncellenme 01 Mart 2019 11:47

Daha önceki aylarda 14 bankanın katılımı ile açıklanan KOBİ’lere değer kredisinde ikinci aşmaya geçildi. Programın ilk paketinde KOBİ’lere 20 milyar TL kredi ayrıldı.

Hangi KOBİ’lere finansman sağlandı?

İlk kredi paketinde yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik finansman imkanı sağlandı. İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verildi.

Kaç işletme yararlandı?

20 milyar lira olan paketten yaklaşık 40 bin işletme yararlandı. Kredi; 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranlı verildi.

İkinci paket sürprizi

Bu ilk paketin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz hafta yeni bir paketin daha açıklanacağı müjdesini vermişti. Twitter'den açıklama yapan Albayrak, ikinci pakete dair detayları paylaştı.

25 milyar TL’lik yeni paket

Albayrak'ın ekonomi dünyasını ilgilendiren paylaşımları şöyle: "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz"