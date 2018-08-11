Bakan Albayrak iki yeni banka açılacağını duyurdu

Bakan Albayrak, finansal sisteme iki yeni önemli model kazandıracaklarını, bu kapsamda Kalkınma ve Emlak bankalarının yeniden hayat geçirileceğini söyledi.

Güncellenme 11 Ağustos 2018 12:42

Dün “Yeni Ekonomi Yaklaşımı” programını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’da iş dünyasının da katılımıyla gerçekleşen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Burada iş dünyasına bir sunum yapan Bakan Albayrak, bu yeni sistemin genel çerçevesinin çizileceği bir toplantı yaptıklarını, Türkiye’nin orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkması için gerekli noktalarda nasıl bir yol haritası çizmesi noktasında birçok toplantılar yaptıklarını söyledi.

Bakan Albayrak, yaptıkları görüşmeler ve istişarelerin Türkiye’nin bu yolculuğunda önemli ışık tutacağını, Eylül ayında açıklayacakları OVP’ye yeni isim aradıklarını, güzel isim önerilerinin de geldiğini, yeni ismin belirleneceğini, OVP’nin yeni ismiyle birlikte detaylarının da ortaya çıkacağını belirtti.

İki yeni banka geliyor

Finansal sisteme iki yeni önemli model kazandıracaklarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 100 Günlük Eylem Planı'nında da yer alan Emlak Bankası’nın tüm işlevine uygun şekilde sisteme kazandıracaklarını, kalkınmadan bahsettiklerini ama bununla ilgili somut adımı da attıklarını, Kalkınma Bankası’nın yapısal altyapısını bitirdiklerini, o konunun da Ekim’de mecliste olacağını, güçlü bir bilançoya hızlı bir şekilde kavuşturup, çok iyi bir işlev kazanması sağlanacağını söyledi