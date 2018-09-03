Bakan Albayrak: Halkbank tertemiz çıkacak

Halkbank'ın faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu belirten Bakan Albayrak, Halkbank’ın tertemiz çıkacağını, aksinin siyasi karar olduğunu belirtti.

Güncellenme 03 Eylül 2018 11:11

Enflasyon verisine ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelinen seviyenin enflasyonla topyekün mücadele gerektirdiğini söyledi.

“Halkbank tertemiz çıkacak”

Türkiye'nin IMF'ye başvuru planının olmadığını söyleyen Albayrak, Halkbank'ın faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu, Halkbank'la ilgili tespitlerin ABD'li kurumlara bildirildiğini, Halkbank’ın tertemiz çıkacağını, aksinin siyasi karar olduğunu belirtti.

“Fiyat istikrarı açısından zorluk ve risklerin farkındayız”

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte kur ve ithalat fiyatlarının etkisinin önemli rol oynadığını kaydeden Albayrak, "Fiyat istikrarı açısından zorluk ve risklerin farkındayız. Merkez Bankası nisan ayından bu yana önemli bir parasal sıkılaşma gerçekleştirdi; ayrıca yakın dönemde döviz ve TL likidite yönetimini güçlendirmek için önemli adımlar attı" dedi.

“Gereken tedbirlerin alınacağından eminiz”

Albayrak, “Enflasyon görünümünü etkileyen bütün parametreler değerlendirilerek para politikası çerçevesinde gereken tedbirlerin alınacağından eminiz. Para politikasının hareket alanını genişletecek mali ve yapısal düzenlemeler bu sürece destek verecektir. Özetle, para politikası fiyat istikrarı hedefi çerçevesinde şekillenmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.