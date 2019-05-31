Bakan Albayrak, gece yarısı iki müjdeli haber verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, gece yarısı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iki müjdeli haberi birden verdi.

Güncellenme 31 Mayıs 2019 10:17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki müjdeli haberi birden verdi. Bakan Albayrak, 7 yıldır beklenen kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını, vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını da gerçekleştireceklerini açıkladı.

7 yıldır beklenen müjdeli haber

Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını kaydeden Albayrak, resmi Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurumda 3 yıl çalışmış olan, lisans düzeyinde eğitimi olan tüm arkadaşlarımız, öğrenim ve yaş şartı aranmaksızın, bu sınava girebilecek. 5 yıl içinde 2 sınav gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

“Cumhurbaşkanlığına gönderdik”

Albayrak, müfettiş yardımcıları için de bir müjde verdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yeterlilik sınav süreçlerini tamamlayarak vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalara ilişkin işlemleri Bakanlığımız bünyesinde tamamladık ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Verdiğimiz iki sözü de yerine getirdik. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."