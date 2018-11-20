Bakan Albayrak: Fırsatçılığa asla izin yok!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, dengelenme sürecinde beklenmedik bir tablo ile karşı karşıya kalmadıklarını, yine bu süreçte stokçulara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Güncellenme 20 Kasım 2018 11:38

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çok etkili rakamların gelmeye başladığını, bu sürecin adının dengelenme olarak belirlendiğini, bu süreçte beklenilenin dışında bir gelişme yaşanmadığını, 2019’un makro ekonomik göstergeleri çerçevesinde stratejilerin belirlendiğini, reel sektör ve bankacılık sektörünün güçlendirileceğini, bundan sonraki hedefin ise bütçe olduğunu, Ekim ayında cari fazlada tüm zamanların en iyisi gelebileceğini, gıda enflasyonuyla ilgili stratejik bir yol haritası hazırladıklarını belirtti.

Hal yasası uygulamaya alınacak

Tarım ve gıda gerekli tedbirlerin anında alınacağını vurgulayan Bakan Albayrak, erken uyarı sisteminin yanı sıra hal yasasını en iyi şekilde uygulamaya sokacaklarını, halleri ülkenin teknolojik altyapısı ile entegresini sağlayacaklarını, piyasa oluşumunu destekleyeceklerini, enflasyon konusunda önemli meseleyi de almış olacaklarını söyledi.

Stokçulara geçit yok

Bakan Albayrak, stokçularla mücadeleyi de en iyi şekilde sürdüreceklerini, 24 depodan 3'ünde satış yapıldığını, soğanın depolanıp satılmadığını, 200 bin ton soğanın fiyat yükselir beklentisiyle tutulduğunu, denetimlerin sürdüğünü, stokçuluğa ve fırsatçılığa asla izin vermeyeceklerini, bu aktif denetimleri artırarak devam edeceklerini ifade etti.

Kazan kazan çerçevesinde politika sürdürülecek

Ülke ekonomisine olan güveni güçlendirmeye başladıklarını ifade eden Bakan Albayrak, Türkiye’nin güçlü duruşuyla yoluna devam ettiğini, gerek uluslararası gerek yurt içinde ihaleler yapmaya güçlü bir likidite oluşturmaya devam ettiklerini, bu süreçte Türkiye’nin, ticaret hacmini artırarak kazan kazan çerçevesinde politikalarını sürdüreceğini, Türkiye ile ticaret iş, işbirliği yapan tüm ülkeler desteğin ve güvencenin altında olduğunu, ne kadar kazanan ülke varsa her geçen gün artmaya devam ettiğini, işbirliğini artırmaya gönülden tavsiye ettiğini söyledi.