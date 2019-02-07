Bakan Albayrak, fırsatçılara bu sözlerle tepki gösterdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yeni başarı hikayelerini tüm Türkiye’nin hep birlikte yazacağını söyledi.

Güncellenme 07 Şubat 2019 12:20

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni başarı hikayelerini tüm Türkiye’nin hep birlikte yazacağını söyledi.

“Reel sektörün likidite açısından rahatladı”

Şubat, mart, nisan ve mayıs ayları reel sektörün likidite açısından rahatladığı bir döneme işaret edeceğini söyleyen Bakan Albayrak, "Şubat ayı, bankacılık likiditesinde ocak ayından daha iyi olacak” dedi.

Fırsatçılara tepki

Bakan Albayrak, ekonominin tüm paydaşlarının yoğun bir iletişim içinde hareket ettiğini, fırsatçılıkla hareket edenlerin halkın sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Haftaya yeni adımlar atılacak

Belediyelerle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerde maliyetine vatandaşlara sunacakları adımlara haftaya başlayacaklarını aktaran Bakan Albayrak, Ziraat Bankası'nın seracılıkta yüksek kapasite verim sağlayacak bir programı yarın açıklayacağını kaydetti.