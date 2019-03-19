Bakan Albayrak, felaket tellallarına seslendi! “Çok beklersiniz”

Döviz artacak diye dolar toplayanlara seslenen Bakan Albayrak, “Çok beklersiniz” dedi.

Güncellenme 19 Mart 2019 14:51

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; enflasyonun Eylül ayında tek haneli sayıları göreceğini belirterek, yaz aylarında dolar toplayanlara bir çağrı yaptı.

“Faizler yaz aylarında düşecek”

Cari açıkta beklediklerinden çok daha güçlü bir netice olduğunu belirten Bakan Albayrak; yaz aylarında cari fazla sürecine girileceğini, faizlerin 3 ay içinde 20'lere inmeye başladığını, 2013 Mayıs ayında faizlerin 4-5'lere indiğini, Gezi süreci sonrası faizlerin arttığını, faizlerin tek haneli hale getireceklerini, iş dünyasının işin siyasi ve operasyon tarafını da gördüğünü söyledi.

“Çok beklersiniz”

Bakan Albayrak; “Doların artacağını kimler söylüyor bunu söyleyeyim bir malum siyasi motivasyonla kötücül bir söylemle seçimlere gitmeye çalışanlar var. Bir de Ağustos'ta 6-7'dan dolar alanlar var onlar 10-15 liradan satacaklardı ya. Ağustos-ekim aylarında dolar toplayanlar şimdi kara kara düşünüyor. Çok beklersiniz” dedi.

“Öncelik enflasyonda tek haneli rakamlara inmek”

Seçimlerden sonra dövizde ve faizlerde bir artışın söz konusu olmayacağını dile getiren Bakan Albayrak; “Türkiye hazinesinin parası bol, çok rahat. Biz 2019'un finansmanını bitirdik. Gelen varsa uygun maliyetli bakarız. Enflasyonla mücadelede sıfır taviz, çok katıyız. Programımızda önceliği enflasyonda tek haneli rakamlara inmek” ifadelerini kullandı.

“Her türlü müdahaleyi yapacağız”

Gıda fiyatlarındaki spekülatif fiyatları sınırlamak için tanzim satış noktalarını devreye aldıklarını belirten Bakan Albayrak, “Mevsimsel etkilerden de kaynaklanan baskıları azalttık. Ocak-şubattaki spekülatif fiyatlama, tanzim satış devreye girer girmez yarı yarıya düştü. Devlet olarak gerekli gördüğümüzde her türlü müdahaleyi yapacağız” dedi.