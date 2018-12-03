Bakan Albayrak, enflasyon rakamlarını yorumladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamlarını yorumladı.

Güncellenme 03 Aralık 2018 10:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını yorumladı.

“Üretici Fiyatlarında da düşüş yaşandı”

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, Tüketici Fiyat Endeksi’nin Kasım'da bir önceki aya göre %1,44 düştüğünü, üretici Fiyatlarında da %2,53 düşüş gerçekleştiğini, çekirdek enflasyonun ise %24.34'ten %20.72'ye gerilediğini belirtti.

Bakan Albayrak, bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini gösterdiğini ifade etti.

“YEP’teki 2018 hedefi yakalanacak”

Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koyduğunun altını çizen Bakan Albayrak, dengelenme sürecinin kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başladığını, fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalardaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ettiklerini, dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da göstereceğini, YEP’teki 2018 hedefinin yakalanacağını öngördüklerini söyledi.

“Daha da ileri taşıyacağız”

Bakan Albayrak, “2019’da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız” dedi.