Bakan Albayrak: En kötü geride kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, büyümede en kötü beklentilerin gerçekleşmediğini ve geride kaldığını söyledi.

Güncellenme 11 Mart 2019 11:20

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; iktisadi faaliyette en kötü geride kaldığını, büyümede en kötü beklentilerin gerçekleşmediğini söyledi.

“En kötü beklentiler gerçekleşmedi”

2018’in büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Albayrak; geçen yılın çeyreğinde büyümenin yüzde eski 3 olarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini, iç ve dış dengelenmeyi bir arada sağladıkları bu dönemde cari açık ve enflasyonda düşüş başlattıklarını, iktisadi faaliyette en kötünün geride kaldığını, büyümede en kötü beklentilerin de gerçekleşmediğini belirtti.

“Başarılı bir şekilde atlatıldı”

Bakan Albayrak, “Tarihin en ciddi spekülatif saldırısının yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girdiği döneme rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durum gerçekleşmemiş, süreç çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatılmıştır” dedi.

“Öngörülen şekilde seyredecek”

Son çeyrekte görülen daralmaya rağmen net dış talebin büyümeye 9,7 yüzde puan pozitif katkı sağlaması dengelenme sürecinin öngörüldüğü şekilde devam ettiğinin önemli bir işareti olduğunu dile getiren Bakan Albayrak; son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler yaşandığını, enflasyondaki düşüş trendi, öncü göstergelerdeki iyileşmeler, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde 2019 yılında büyümenin YEP’te öngörülen şekilde seyredeceğine inancın tam olduğunu belirtti.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

“2019’a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğini, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığını ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir. Artan ihracat ve turizm gelirleri büyümeyi besleyen ana kalemler olacaktır.

“YEP kapsamında cari açık azaltılacak”

Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz. Nisan’dan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz. YEP kapsamında cari açığı azaltacak, katma değerli üretimi artıracak, milletimizin refahını yükseltecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”