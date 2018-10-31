Bakan Albayrak, ekonomik saldırıların arka planını anlattı

Bakan Albayrak, 10 Ağustos saldırısının yabancı bir ülkenin başkentinde planlandığını, alınan önlemlerle birilerinin hayali operasyonunun püskürtüldüğünü söyledi.

Güncellenme 31 Ekim 2018 09:50

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığının bütçe sunumunda 2019 bütçesine ilişkin ve ekonomik gelişmelere ilişkin, kurdaki hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı. 12 Eylül'de olmayan bir saldırıyla karşılaştık. Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok." dedi.

Albayrak, 2019 yılının piyasalara güven veren bir yıl olacağını söyledi.

Bakan Albayrak, yapılandırmalara ilişkin de rakamları açıkladı. Albayrak, 5 milyon 950 bin 136 mükellefin başvurduğunu ve 70 milyar liralık yapılandırma başvurusundan 10.8 milyarlık bir tahsilat yapıldığını açıkladı.